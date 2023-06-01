Российские автозаводы на треть увеличили объемы производства

Производство автомобилей в России увеличилось в апреле на 33 процента.

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По данным Росстата, в прошлом месяце с конвейеров российских автозаводов сошло 26,6 тысячи машин – это на треть больше, чем в апреле 2022 года. Свой вклад внес в том числе калининградский «Автотор», который в апреле освоил выпуск моделей китайской марки BAIC, и «Москвич», запустивший главную линию сборки. При этом за четыре месяца в стране было произведено 113 тысяч легковых автомобилей, что на 57,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В следующие месяцы объемы выпуска легковушек будут увеличиваться — в июне начнется производство автомобилей на бывшем заводе Nissan, где будут собирать китайские модели под брендом Lada.

Упомянутый «Автотор» намерен до конца этого года освоить сборку 14 моделей трех китайских марок. Также ранее днем появилась информация, что работу возобновит и бывший завод Volkswagen, проданный «Авилону», — по слухам, там будут выпускать китайские седаны Omoda S5, но под другим названием.

Китайские машины планируется производить и на заводе «Соллерс» во Владивостоке, где до весны 2022 года собирали три модели Mazda. Предполагаемый срок перезапуска предприятия — август 2023 года.