Мишустин протестировал прототип российского электрокара с цифровой платформой

Мишустину рассказали, что электрокар «Атом» оснащен кибербезопасной операционной системой и маркетплейсом приложений. По словам авторов проекта, в разработку отечественной ОС включены связанные облачные сервисы, платформа телематики, приложения человеко-машинного интерфейса, информационно-развлекательная система автомобиля и элементы дополненной реальности. На рулевом колесе расположен мультимедийный экран с функциями управления автомобилем. За счет элементов дополненной реальности система помогает водителю перестраиваться.

Гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин пояснил, что в зависимости от модификации автомобиль будет стоить от 2,5 млн до 3,5 млн рублей, а к продаже электрокар будет готов в 2025 году. Мишустину также рассказали, что и батареи, и мотор для электрокара производятся в России.