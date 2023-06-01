Мишустин протестировал прототип российского электрокара с цифровой платформой

Мишустин протестировал полностью российский электрокар с цифровой платформой
Премьер-министр России Михаил Мишустин протестировал полностью российский электрокар с цифровой платформой на выставке «Цифровая независимость промышленной России» в Нижнем Новгороде, передает ТАСС.
Мишустину рассказали, что электрокар «Атом» оснащен кибербезопасной операционной системой и маркетплейсом приложений. По словам авторов проекта, в разработку отечественной ОС включены связанные облачные сервисы, платформа телематики, приложения человеко-машинного интерфейса, информационно-развлекательная система автомобиля и элементы дополненной реальности. На рулевом колесе расположен мультимедийный экран с функциями управления автомобилем. За счет элементов дополненной реальности система помогает водителю перестраиваться.
Мишустин занял водительское место и изучил возможности электрокара.
«Ну, классно! Идея, концепция, все», – оценил новинку глава правительства.
Гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин пояснил, что в зависимости от модификации автомобиль будет стоить от 2,5 млн до 3,5 млн рублей, а к продаже электрокар будет готов в 2025 году. Мишустину также рассказали, что и батареи, и мотор для электрокара производятся в России.