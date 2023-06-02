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В Белоруссии собрали самый большой в мире тягач-эвакуатор БЕЛАЗ-7430G

На заводе в Жодино собрали самый большой в мире тягач БЕЛАЗ-7430G. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Задача машины оперативно буксировать в ремонтную зону карьерные самосвалы и другие технологические машины от 100 до 170 тонн.

В Белоруссии собрали самый большой в мире тягач-эвакуатор БЕЛАЗ-7430G
© Южный автомобиль

Тягач построен на шасси 220-тонного самосвала БЕЛАЗ-7530G. На машине установлено специальное сцепное устройство, которое работает как захват. Тягач цепляет этим устройство неисправную технику за бампер или платформу, приподнимает над землей при помощи мощной гидравлики. После чего тягач тащит неисправную технику на ремонт.

Силовая установка тягача состоит из дизельного двигателя мощностью 2335 лошадиных сил и электромеханической трансмиссии переменно-постоянного тока. Машина оборудована телеметрической системой давления в шинах, системой автоматической централизованной смазки, электронной панелью приборов.

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