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ГАЗ может начать выпуск «Волги»

Горьковский автомобильный завод может начать производство автомобилей под брендом «Волга». Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Его слова приводит «РИА Новости».

ГАЗ может начать выпуск «Волги»
© РИА Новости

У Мантурова спросили, актуален ли проект по возрождению бренда «Волга». Он ответил на вопрос утвердительно, отметив, что производство данных автомобилей намерены организовать по аналогии с «Москвичом», то есть с привлечением технологического партнера.

«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнером», — сказал он.

По мнению Мантурова, на это понадобится «год», то есть к «следующему лету» партнер будет найден.

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