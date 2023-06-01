ГАЗ может начать выпуск «Волги»

Горьковский автомобильный завод может начать производство автомобилей под брендом «Волга». Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Его слова приводит «РИА Новости».

У Мантурова спросили, актуален ли проект по возрождению бренда «Волга». Он ответил на вопрос утвердительно, отметив, что производство данных автомобилей намерены организовать по аналогии с «Москвичом», то есть с привлечением технологического партнера.

«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнером», — сказал он.