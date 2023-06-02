«Антикризисные» авто решили оставить в прошлом

В отечественные автомобили вернутся подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, а машины будут соответствовать экологическому стандарту Евро-2. Постановление кабмина о постепенном возвращении к требованиям техрегламента о безопасности колесных транспортных средств премьер Михаил Мишустин подписал 31 мая. Что будет с уже выпущенными по упрощенным правилам авто, узнала «Парламентская газета».

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Экология — в июне, тормоза — в декабре

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Отказываться от пониженных стандартов при выпуске автомобилей будут постепенно. Сроки предъявления новых требований безопасности согласовали с крупнейшими российскими производителями с учетом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых машин соответствующими системами, сообщили 1 июня в пресс-службе Минпромторга.

С 1 июня выпускаемые в России транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «2». А с 1 декабря к автомобилям будут предъявлять обязательное требование по оснащению ABS. Подписанный документ также предполагает, что срок ввоза физлицами автомобилей без кнопки вызова экстренных служб продлен до 1 февраля 2024 года. Юрлица и предприниматели при этом продолжат подключаться к госинформсистеме ЭРА-ГЛОНАСС.

Постановление Правительства с упрощенными требованиями к сертификации легковушек приняли в мае прошлого года, а затем продлевали. Они распространяются на компании, против которых ввели санкции, а также на тех, кто работает по специнвестконтрактам.

Как решили проблему

Несмотря на то что требования носят не обязательный, а разрешительный характер, то есть производители могут выпускать машины как со всем необходимым оборудованием, так и без него, больше чем за год компании успели наштамповать тысячи «антикризисных» авто. Первыми их владельцами стали медицинские учреждения и муниципалитеты, рассказывал в июле прошлого года глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Упрощение комплектации, по словам главы Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева, было вынужденной и своевременной мерой и позволило не останавливать заводской конвейер. «Но было понятно, что она временная, и теперь, когда производители смогли наладить поставки необходимых запчастей, а частично импортозаместить производство, пришло время возвращаться к стандартным современным требованиям», — сказал депутат. Поддержка Минпромторга и Фонда развития промышленности, по его словам, помогла наладить производство части агрегатов в России, а также наши производители успешно скооперировались с китайскими.

Но в Поднебесной мы закупаем не агрегаты, а отдельные необходимые их части, выпускать которые здесь невыгодно, добавил Гутенев.

Опасно или нет

В начале мая Национальный автомобильный союз обратился к руководству «АвтоВАЗа» с просьбой дооснастить упрощенные машины подушками безопасности, рассказал «Парламентской газете» вице-президент союза Антон Шапарин. «Ответа мы пока не получили, поэтому машины, видимо, так и будут ездить по российским дорогам без возможности выехать за пределы страны, поскольку они не соответствуют международным требованиям безопасности», — сообщил эксперт.

Речи о массовой переделке «антисанкционных» машин сейчас не идет, подтвердили нашему изданию в пресс-службе «АвтоВАЗа». Причем если систему ЭРА-ГЛОНАСС установить на любую машину можно без проблем, то ту же ABS просто так не поставишь, объяснил представитель автопроизводителя Сергей Ильинский: «Придется полностью менять тормозную систему или рулевую систему».

Устройства, о которых идет речь, это все-таки вспомогательные средства, они напрямую не влияют на движение и работоспособность автомобиля, а срабатывают, когда водитель совершил ошибку в управлении, или смягчают последствия ДТП, пояснил «Парламентской газете» руководитель экспертно-методологического отдела центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев. Тормозная система с ABS и без нее кардинально различаются, добавил эксперт, но стоимость установки оборудования может превышать разумные пределы, поскольку требуется вносить изменения в конструкцию самого авто. Расходы на это могут составлять до четверти всей стоимости машины, предположил Бахарев.