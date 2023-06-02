Российские автопроизводители снова просят повысить утильсбор

Сначала это сделал КамАЗ, теперь с аналогичным требованием выступило и руководство «АвтоВАЗа». Причем главный производитель отечественных легковушек предпочитает не мелочиться. Желаемая планка — увеличение утильсбора сразу на 70%: со 178 тысяч до 300 тысяч рублей за машину. Аргументация многих обывателей может, мягко говоря, удивить.

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По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, увеличение утильсбора позволит сохранить барьер для импорта автомобилей и избавит продукцию тольяттинского автопроизводителя от конкуренции с иномарками. И тут возникает вопрос: а защищаться вы хотите от кого? И нам нужны еще какие-то барьеры?

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По сравнению с былыми временами сегодня на рынке новых автомобилей мимо отечественных машин прокатиться может разве что перекати-поле. Но автоэксперты защищают российских производителей. При всей циничности и на вид даже абсурдности таких требований логика в них есть. Во-первых, «АвтоВАЗ» и КамАЗ действуют на упреждение. Ввозимые в страну китайские авто, когда их станет больше, все-таки должны подешеветь. И тут отечественным производителям есть чего опасаться. А еще повышение утильсбора — это способ стимулирования локализации производства в России, отмечает автоэксперт Роман Гуляев:

«Раньше наличие иностранных автопроизводителей сдерживало от повышения утилизационного сбора, поскольку иностранцы вложились и все были равны. Сейчас иностранцев в России нет, заводы только перезапускаются, и то не все — они еще до конца не перезапустились. Соответственно, вводятся такие меры для того, чтобы те, кто перезапускает эти заводы, не боялись вложить».

Утильсбор — это разовый платеж, взимаемый за каждую единицу как ввезенной, так и выпущенной в стране техники. Но автоконцерны с локальным производством получают промсубсидии, компенсирующие уплату сбора. К слову, КамАЗ, прося об увеличении утильсбора, хотя бы обещает в таком случае не поднимать цены на свою продукцию до конца года. А «АвтоВАЗ» не обещает. Он пока вообще частично не работает. Тольяттинский завод ушел в корпоративный отпуск на два месяца раньше запланированного срока — с конца мая, а не с конца июля, как должен был. Причина — заводу не хватает компонентов. Ряд поставщиков комплектующих уведомили «АвтоВАЗ» о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договоренности по их сохранению, заявляли в компании. На вопрос, чего именно сейчас не хватает производству, в «АвтоВАЗе» Business FM не ответили.

Своими предположениями делится эксперт инфраструктурного центра «Автонет» Московского политеха Юрий Урюков:

«Можно предположить, что это как раз те компоненты, которыми Россия небогата. Это электронные системы. Возможно, это элементы подвески, элементы трансмиссии. То есть то, что «АвтоВАЗ» и российские предприятия не могут делать самостоятельно, то, что раньше поставлялось по каналам группы Renault-Nissan. Скорее всего, именно эти детали подлежат замене. Понятно, что «АвтоВАЗ» прежде всего обратился к китайским поставщикам, а они достаточно специфичны в роли партнеров. Поэтому мы имеем то, что имеем».