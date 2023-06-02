Автоконцерн Jaguar Land Rover обновил свой значок

Отмечается, что за этими тремя буквами скрывается не просто банальное наименование. Это новый фирменный стиль, в котором успевшие стать культовыми модели Land Rover переходят к брендам под новым названием JLR.

Напомним, что еще в прошлом месяце топ-менеджмент компании представил новую стратегию JLR Reimagine, стоимость которой составляла более 18,5 миллиардов долларов. Разумеется, что за такие огромные деньги автопроизводитель не просто поменял название на JLR, а планирует сделать очень многое на пути к будущей электрификации.