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Автоконцерн Jaguar Land Rover обновил свой значок

Бренд Jaguar Land Rover официально перестал существовать. Как сообщает издание SPEEDME.RU, с 1-го июня 2023-го года премиальный британский автопроизводитель носит новое название JLR.

Автоконцерн Jaguar Land Rover обновил свой значок
© media.jaguarlandrover.com

Отмечается, что за этими тремя буквами скрывается не просто банальное наименование. Это новый фирменный стиль, в котором успевшие стать культовыми модели Land Rover переходят к брендам под новым названием JLR.

Напомним, что еще в прошлом месяце топ-менеджмент компании представил новую стратегию JLR Reimagine, стоимость которой составляла более 18,5 миллиардов долларов. Разумеется, что за такие огромные деньги автопроизводитель не просто поменял название на JLR, а планирует сделать очень многое на пути к будущей электрификации.

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