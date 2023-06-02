В Россию привезли новую Toyota Sienna

Один из дилеров привез в Россию новую Toyota Sienna. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года без пробега попросили 9 150 000 рублей.

В объявлении указывается, что это машина четвертого поколения в самой максимальной для северо-американского рынка комплектации.

Так, у Sienna есть темно-коричневый салон, проекция на лобовое стекло, автоматическая парковка автомобиля, датчик дождя, светодиодные фары ближнего и дальнего света, омыватель камеры заднего вида,комплекс безопасности Star Safety System, 10 подушек безопасности, включая боковые шторки, противоугонная система с блокировкой двигателя, четырехзонный климат-контроль с угольным фильтром, круиз-контроль, камера заднего вида с возможностью панорамного обзора 3D, навигационная система и многое другое.

Также продавец добавляет, что Toyota Sienna - единственный автомобиль в своем сегменте, который сочетает в себе гибридную трансмиссию с полным приводом. У него бензиновый двигатель 2500 куб.см (189 л.с.) и 2 электромотора (54 л.с.). Коробка - вариатор.

Пресс-служба Toyota