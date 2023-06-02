Пикап GMC Sierra HD получит серьезные улучшения

Подвеска оснащена новыми рычагами и амортизаторами и приподнята на 40 мм (1,6 дюйма) по сравнению со стандартной. Также в списке 35-дюймовые внедорожные шины и тюнинг-кит от American Expedition Vehicles (AEV). Последний включает в себя оригинальный комплект колес, новые прочные бамперы, улучшенную защиту ходовой части и лебедку.