Пикап GMC Sierra HD получит серьезные улучшения

Пикап GMC Sierra HD получает серьезные улучшения
GMC дополнила семейство грузовиков Sierra HD новой версией AT4X с усиленным шасси и некоторыми внешними модификациями.
Подвеска оснащена новыми рычагами и амортизаторами и приподнята на 40 мм (1,6 дюйма) по сравнению со стандартной. Также в списке 35-дюймовые внедорожные шины и тюнинг-кит от American Expedition Vehicles (AEV). Последний включает в себя оригинальный комплект колес, новые прочные бамперы, улучшенную защиту ходовой части и лебедку.
По умолчанию спецификация AT4X поставляется с блокировкой заднего дифференциала и включенным специальным режимом вождения «Off-road». Что касается двигателя, вы можете выбрать бензиновый мощностью 407 л.с. или выбрать высококачественный дизель и получить 477 л.с.