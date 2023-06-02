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Пикап GMC Sierra HD получает серьезные улучшения

GMC дополнила семейство грузовиков Sierra HD новой версией AT4X с усиленным шасси и некоторыми внешними модификациями.

Пикап GMC Sierra HD получит серьезные улучшения
© ПроКроссовер.ру

Подвеска оснащена новыми рычагами и амортизаторами и приподнята на 40 мм (1,6 дюйма) по сравнению со стандартной. Также в списке 35-дюймовые внедорожные шины и тюнинг-кит от American Expedition Vehicles (AEV). Последний включает в себя оригинальный комплект колес, новые прочные бамперы, улучшенную защиту ходовой части и лебедку.

По умолчанию спецификация AT4X поставляется с блокировкой заднего дифференциала и включенным специальным режимом вождения «Off-road». Что касается двигателя, вы можете выбрать бензиновый мощностью 407 л.с. или выбрать высококачественный дизель и получить 477 л.с.

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