Во всех новых авто GM появится система автоматического экстренного торможения

Концерн General Motors известил о внедрении системы экстренного торможения и 4 дополнительных систем активной безопасности практически во все свои новые авто
Представители автомобильного концерна General Motors сделали важное заявление. Как пишет Центральная Служба Новостей, уже в этом году в большинстве машин с ДВС, а также во всех электромобилях без исключения появится система автоматического экстренного торможения.
Кроме того, компания обязалась установить еще 4 других технологий активной безопасности. Так, автомобили от GM смогут предупреждать водителя о прямом столкновении.
Кроме того, большинство машин американского бренда получат систему автоматического торможения при определении пешехода перед автомобилем. Также в ТС будет иметься помощь в удержании полосы движения с предупреждением о выходе из полосы движения и автоматическое управление дальним светом для предупреждения столкновения с движущимся препятствием.