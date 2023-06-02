Во всех новых авто GM появится система автоматического экстренного торможения

Представители автомобильного концерна General Motors сделали важное заявление. Как пишет Центральная Служба Новостей, уже в этом году в большинстве машин с ДВС, а также во всех электромобилях без исключения появится система автоматического экстренного торможения.

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Кроме того, компания обязалась установить еще 4 других технологий активной безопасности. Так, автомобили от GM смогут предупреждать водителя о прямом столкновении.