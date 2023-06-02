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Концерн General Motors известил о внедрении системы экстренного торможения и 4 дополнительных систем активной безопасности практически во все свои новые авто

Представители автомобильного концерна General Motors сделали важное заявление. Как пишет Центральная Служба Новостей, уже в этом году в большинстве машин с ДВС, а также во всех электромобилях без исключения появится система автоматического экстренного торможения.

Во всех новых авто GM появится система автоматического экстренного торможения
© General Motors

Кроме того, компания обязалась установить еще 4 других технологий активной безопасности. Так, автомобили от GM смогут предупреждать водителя о прямом столкновении.

Кроме того, большинство машин американского бренда получат систему автоматического торможения при определении пешехода перед автомобилем. Также в ТС будет иметься помощь в удержании полосы движения с предупреждением о выходе из полосы движения и автоматическое управление дальним светом для предупреждения столкновения с движущимся препятствием.

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