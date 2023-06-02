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АвтоВАЗ показал новую Lada Vesta, имеющую удлиненный кузов

Российская марка показала председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко Lada Vesta с удлиненным кузовом, сообщает ТАСС. Известно, что новинка пока еще находится в разработке. Покажут автомобиль на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 14-17 июня.

АвтоВАЗ показал новую Lada Vesta с удлиненным кузовом
© ПроКроссовер.ру

Автомобиль с удлиненным кузовом не нов. Ранее компания произвела Lada Vesta под названием Signature. У него кузов на 250 мм длиннее обычной версии. И всего было произведено четыре таких автомобиля.

Тогда новинку оценили положительно, отметив вместимость автомобиля, внутреннее пространство, качество материалов в отделке. Кроме того, автомобиль мог бы стать хорошей заменой ушедшим с российского рынка моделям премиум-класса.

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