АвтоВАЗ показал новую Lada Vesta с удлиненным кузовом

Российская марка показала председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко Lada Vesta с удлиненным кузовом, сообщает ТАСС. Известно, что новинка пока еще находится в разработке. Покажут автомобиль на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 14-17 июня.

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Автомобиль с удлиненным кузовом не нов. Ранее компания произвела Lada Vesta под названием Signature. У него кузов на 250 мм длиннее обычной версии. И всего было произведено четыре таких автомобиля.