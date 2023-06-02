На торги выставили один из 280 редчайших Nissan Skyline GT-R

Всего японский производитель выпустил партию из 282 автомобилей, окрашенных в этот цвет, поэтому среди поклонников модели эта модификация ценится особо высоко. Об этом говорит и стоимость автомобиля — за шесть дней до окончания торгов максимальная ставка уже достигла 121 тысячи долларов, что по текущему курсу эквивалентно почти 10 миллионам рублей.

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Автомобиль был выпущен в 1999 году. Заявленный продавцом пробег составляет довольно внушительные для почти коллекционной модели 153 600 километров: в среднем в год купе проезжало по 6,4 тысячи километров.

Главной особенностью выставленного на торги «Скайлайна» является редкий оттенок кузова Midnight Purple II — считается, что японский автопроизводитель выпустил ровно 282 автомобиля в таком цвете кузова. Еще одной редкой для этой модели особенностью является почти полностью стоковая конфигурация.

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Nissan Skyline — культовая модель и по этой причине он особенно интересен тюнерам, поэтому найти на аукционе модель в заводском состоянии довольно сложно. Этот экземпляр из нештатных доработок получил лишь альтернативный руль от версии M-Spec, иные боковые зеркала и более современное головное устройство Pioneer.

В остальном автомобиль сохранился в первозданном виде: под капотом установлен традиционной рядной «битурбошестеркой» серии RB и объемом 2,6 литра. Пиковая отдача агрегата достигает 276 лошадиных сил, в паре с мотором работает привычная для этой силовой установки шестиступенчатая «механика».

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