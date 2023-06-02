$80.88-0.0987.10+0.52

На торги выставили один из 280 редчайших Nissan Skyline GT-R

Всего японский производитель выпустил партию из 282 автомобилей, окрашенных в этот цвет, поэтому среди поклонников модели эта модификация ценится особо высоко. Об этом говорит и стоимость автомобиля — за шесть дней до окончания торгов максимальная ставка уже достигла 121 тысячи долларов, что по текущему курсу эквивалентно почти 10 миллионам рублей.

На торги выставили один из 280 редчайших Nissan Skyline GT-R
© motor.ru
motor.ru

Автомобиль был выпущен в 1999 году. Заявленный продавцом пробег составляет довольно внушительные для почти коллекционной модели 153 600 километров: в среднем в год купе проезжало по 6,4 тысячи километров.

Главной особенностью выставленного на торги «Скайлайна» является редкий оттенок кузова Midnight Purple II — считается, что японский автопроизводитель выпустил ровно 282 автомобиля в таком цвете кузова. Еще одной редкой для этой модели особенностью является почти полностью стоковая конфигурация.

motor.ru

Nissan Skyline — культовая модель и по этой причине он особенно интересен тюнерам, поэтому найти на аукционе модель в заводском состоянии довольно сложно. Этот экземпляр из нештатных доработок получил лишь альтернативный руль от версии M-Spec, иные боковые зеркала и более современное головное устройство Pioneer.

В остальном автомобиль сохранился в первозданном виде: под капотом установлен традиционной рядной «битурбошестеркой» серии RB и объемом 2,6 литра. Пиковая отдача агрегата достигает 276 лошадиных сил, в паре с мотором работает привычная для этой силовой установки шестиступенчатая «механика».

motor.ru

Это не первый раз, когда подобную модель выставляют на торги — в середине июня 2021 года на онлайн-аукционе Bring a Trailer появилось аналогичное купе в модификации V-Spec и цвете Midnight Purple II. Тогда «Скайлайн» ушел с молотка за 315 тысяч долларов, поэтому есть все основания полагать, что текущий лот с Cars&Bids финально будет продан дороже текущей ставки в 121 тысячу долларов.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий