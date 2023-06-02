Появились подробности о Porsche Panamera нового поколения

Модель Porsche Panamera сменит поколение до конца 2023 года.

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Как выяснил AutoExpress, следующая Panamera станет первой моделью Porsche, которая получит обновленный логотип. Третье поколение модели скорее всего не претерпит серьезных изменений в дизайне — ожидаются только точечные новшества, вроде модернизированной оптики и бамперов в ином дизайне. Ну а моторную линейку «третьей» Panamera адаптируют под более жесткий экологический стандарт Евро-7, на которы страны Евросоюза должны перейти в 2025 году.

Panamera в строю с 2010 года, первое обновление модель пережила в 2013-м, а поколение сменила в 2016-м. С того момента она несколько раз подвергалась рестайлингу, последний из которых был проведен три года назад. Иными словами, жизненный цикл модели составляет в среднем шесть-семь лет, так что третья генерация уже не за горами — новое поколение увидит свет в конце нынешнего года.

AutoExpress сообщает, что гамму двигателей лишь адаптируют под более строгий экологический стандарт Евро-7, а также расширят семейство за счет подключаемого гибрида. С большой долей вероятности, последний будет оснащаться той же установкой, что и Cayenne четвертого поколения. Из других новшеств Panamera упоминаются новая версию системы управления связью Porsche и сеть 5G.

Ну а кроме того, новая Panamera станет первой моделью, которая получит обновленный логотип Porsche — его рассекретили буквально на днях.