Появились подробности о Porsche Panamera нового поколения

Модель Porsche Panamera сменит поколение до конца 2023 года.
Как выяснил AutoExpress, следующая Panamera станет первой моделью Porsche, которая получит обновленный логотип. Третье поколение модели скорее всего не претерпит серьезных изменений в дизайне — ожидаются только точечные новшества, вроде модернизированной оптики и бамперов в ином дизайне. Ну а моторную линейку «третьей» Panamera адаптируют под более жесткий экологический стандарт Евро-7, на которы страны Евросоюза должны перейти в 2025 году.
Panamera в строю с 2010 года, первое обновление модель пережила в 2013-м, а поколение сменила в 2016-м. С того момента она несколько раз подвергалась рестайлингу, последний из которых был проведен три года назад. Иными словами, жизненный цикл модели составляет в среднем шесть-семь лет, так что третья генерация уже не за горами — новое поколение увидит свет в конце нынешнего года.
AutoExpress сообщает, что гамму двигателей лишь адаптируют под более строгий экологический стандарт Евро-7, а также расширят семейство за счет подключаемого гибрида. С большой долей вероятности, последний будет оснащаться той же установкой, что и Cayenne четвертого поколения. Из других новшеств Panamera упоминаются новая версию системы управления связью Porsche и сеть 5G.
Ну а кроме того, новая Panamera станет первой моделью, которая получит обновленный логотип Porsche — его рассекретили буквально на днях.
В середине десятилетия на рынок выйдет и полностью электрическая Panamera — в ее основу ляжет платформа SSP (Scalable Systems Platform). В модельном ряду Panamera EV встанет на ступень выше Taycan и превзойдет его по габаритам.