Бланки полисов ОСАГО уходят в прошлое
Подавляющее большинство полисов ОСАГО оформляется с моментальным внесением сведений о договоре в АИС ОСАГО. Это исключает возможность несоответствия данных в договоре и в системе. В 2022 году доля полисов, оформленных на бланках Гознака, составила 7%, а в 2023 году продолжает снижаться и составляет лишь около 2% полисов ОСАГО, оформляемых каждый квартал. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
Так, за первый квартал 2023 года было заключено 8,9 млн договоров ОСАГО, из них на бланках Гознака - 194 тыс. штук. Евгений Уфимцев пояснил, что в настоящее время в подавляющем большинстве случаев сведения о договоре ОСАГО вносятся в АИС ОСАГО прямо в процессе оформления договора ОСАГО - вне зависимости от того, оформляет его автовладелец самостоятельно онлайн или же полис оформляется в офисе страховой компании или страховым агентом.
"И автовладелец, и сотрудник ГИБДД, и потерпевший в ДТП могут проверить наличие полиса ОСАГО в отношении автомобиля при помощи сервиса РСА на сайте союза. А в обозримом будущем благодаря этой возможности наличие или отсутствие полиса ОСАГО, надеемся, будет проверяться по камерам: на первом этапе - среди нарушителей ПДД", - сказал Евгений Уфимцев.