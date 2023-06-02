Бланки полисов ОСАГО уходят в прошлое

Подавляющее большинство полисов ОСАГО оформляется с моментальным внесением сведений о договоре в АИС ОСАГО. Это исключает возможность несоответствия данных в договоре и в системе. В 2022 году доля полисов, оформленных на бланках Гознака , составила 7%, а в 2023 году продолжает снижаться и составляет лишь около 2% полисов ОСАГО, оформляемых каждый квартал. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев .

Так, за первый квартал 2023 года было заключено 8,9 млн договоров ОСАГО, из них на бланках Гознака - 194 тыс. штук. Евгений Уфимцев пояснил, что в настоящее время в подавляющем большинстве случаев сведения о договоре ОСАГО вносятся в АИС ОСАГО прямо в процессе оформления договора ОСАГО - вне зависимости от того, оформляет его автовладелец самостоятельно онлайн или же полис оформляется в офисе страховой компании или страховым агентом.