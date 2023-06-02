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Бланки полисов ОСАГО уходят в прошлое

Подавляющее большинство полисов ОСАГО оформляется с моментальным внесением сведений о договоре в АИС ОСАГО. Это исключает возможность несоответствия данных в договоре и в системе. В 2022 году доля полисов, оформленных на бланках Гознака, составила 7%, а в 2023 году продолжает снижаться и составляет лишь около 2% полисов ОСАГО, оформляемых каждый квартал. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Бланки полисов ОСАГО уходят в прошлое
© Максим Богодвид \ РИА Новости

Так, за первый квартал 2023 года было заключено 8,9 млн договоров ОСАГО, из них на бланках Гознака - 194 тыс. штук. Евгений Уфимцев пояснил, что в настоящее время в подавляющем большинстве случаев сведения о договоре ОСАГО вносятся в АИС ОСАГО прямо в процессе оформления договора ОСАГО - вне зависимости от того, оформляет его автовладелец самостоятельно онлайн или же полис оформляется в офисе страховой компании или страховым агентом.

"И автовладелец, и сотрудник ГИБДД, и потерпевший в ДТП могут проверить наличие полиса ОСАГО в отношении автомобиля при помощи сервиса РСА на сайте союза. А в обозримом будущем благодаря этой возможности наличие или отсутствие полиса ОСАГО, надеемся, будет проверяться по камерам: на первом этапе - среди нарушителей ПДД", - сказал Евгений Уфимцев.

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