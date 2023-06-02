Трассу в обход Адлера планируют построить за три года

Трасса в обход Адлера будет построена в течение трех лет. Об этом рассказал журналистам председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на Форуме дорожных инициатив в Сочи.

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Уже предусмотрено 73,5 млрд рублей на проектирование трассы в обход Адлера (тоннеля и двух развязок - в Кудепсте и на пересечении с дорогой на Красную Поляну). Трассировка уже выбрана, вскоре предполагается объявить проектирование, выйти на стройплощадку на подготовительные работы и в течение трех лет построить обход, рассказал Петушенко.

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Обход Адлера станет частью будущей платной трассы Джубга-Сочи. 50% необходимых для ее строительства средств будет выделено из федерального бюджета (753 млрд предусмотрено на проектирование и строительство трассы в пятилетнем плане развития инфраструктуры до 2027 года), еще половина - это внебюджетные источники.

В 2019 году было проведено технико-экономическое обоснование строительства, в прошлом году уточнена трассировка трассы Джубга-Сочи. Сейчас прорабатывается схема финансирования объекта. "Думаю, в самое ближайшее время на площадке правительства РФ мы ее утвердим", - отметил Петушенко.

Уже решено, как пройдет трасса от Сочи до Туапсе. Она разбита здесь на несколько этапов, каждый кусок можно сдавать отдельно и запускать движение. Большая часть трассы пройдет в тоннелях. Маршрут северной части трассы еще не выбран окончательно - дорога либо пойдет от Туапсе на Горячий ключ примерно вдоль железнодорожных путей, либо сначала пойдет по побережью до Джубги.

Новая трасса позволит сократить время в пути от трассы М-4 до Сочи с 7 до 2 часов, подсчитали в "Автодоре", сократит аварийность и смертность в 4 и более раз, даст экономический эффект для Краснодарского края в 1,8 трлн рублей.

Кроме того, в самое ближайшее время будет запущено движение на обходе Ростова-на-Дону и Краснодара, это позволит сократить время в пути от Москвы до моря не менее чем на час, рассказал Петушенко.