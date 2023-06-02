Volkswagen намерен уклоняться от «войны скидок»

Глава подразделения Volkswagen China Ральф Брандштеттер заявил о планах компании всеми возможными способами избегать участия в «войне скидок», которая продолжается на автомобильном рынке КНР уже несколько месяцев, передает Reuters.

Топ-менеджер уточнил, что VW будет и дальше придерживаться бизнес-модели, которая ориентирована на прибыльность.

По итогам первого квартала 2023 года в Китае компанию смогла обойти BYD Auto, хотя раньше Volkswagen был крупнейшим игроком на рынке легковых автомобилей КНР. Китайской электромобильной марке удалось реализовать за три месяца более 440 тысяч машин. Для сравнения: немецкий бренд реализовал 427 247 штук.

Ральф Брандштеттер заявил об отсутствии стремления у компании гнаться за объемами продаж и ростом доли рынка в ущерб прибыли.

Ранее Volkswagen анонсировал новые внедорожники Atlas 2024 и Atlas Cross Sport, которые получили более мощный двигатель и усовершенствованный салон. Как писал портал Autoblog, новые модификации начнут поступать к дилерам в США в конце этого года.