Электромобиль Tesla Model S Plaid установил новый мировой рекорд на четверть мили
Недавно электромобиль Tesla Model S Plaid побывал на знаменитом треке в Napierville Dragway. Именно там, как информирует издание ТАРАНТАС НЬЮС, высокопроизводительный флагманский седан поставил новый мировой рекорд.
В заезде на четверть мили (примерно четыреста метров) максимально облегченная версия автомобиля показала результат 8,73 секунды. Электрокар сумел разогнаться в моменте почти до 158 миль/час (более 250 км/ч).
Не секрет, что в Tesla Model S Plaid установлены сразу три мощных электромотора. Их общая мощность в пике достигает умопомрачительных 1020 лошадиных сил.
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