"Автодор" получит первую партию отечественных транспондеров

Первую крупную партию отечественных транспондеров (устройств для безостановочного проезда через пункты оплаты платных дорог) получит в ближайшее время госкомпания "Автодор". Об этом сообщил журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко на Форуме дорожных инициатив в Сочи.

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В прошлом году компания заключила контракт на 100 тысяч отечественных транспондеров. В самое ближайшее время ожидается первая партия в 16 тысяч штук. Предполагалось, что поставка будет в апреле, однако решено было доработать устройство.

При этом существенного снижения цены пока не удается добиться, отметил Петушенко. Однако госкомпания работает уже с тремя разработчиками, так что на рынке есть конкуренция.

Сейчас российские водители уже используют около 2,5 млн транспондеров, сообщил Петушенко. Поэтому партия в 16 тысяч штук не такая большая, особенно с учетом запуска движения по трассе М-12. В год нужно не менее 200 тысяч отечественных устройств.

Как ранее отмечала Счетная палата (СП), из-за санкций поставки транспондеров и антенн DSRC в Россию были приостановлены. Начаты работы по созданию специализированной микросхемы для создания отечественных трансформеров, но результаты следует ожидать не ранее 2024 года.