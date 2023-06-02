"Автодор" получит первую партию отечественных транспондеров
Первую крупную партию отечественных транспондеров (устройств для безостановочного проезда через пункты оплаты платных дорог) получит в ближайшее время госкомпания "Автодор". Об этом сообщил журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко на Форуме дорожных инициатив в Сочи.
В прошлом году компания заключила контракт на 100 тысяч отечественных транспондеров. В самое ближайшее время ожидается первая партия в 16 тысяч штук. Предполагалось, что поставка будет в апреле, однако решено было доработать устройство.
При этом существенного снижения цены пока не удается добиться, отметил Петушенко. Однако госкомпания работает уже с тремя разработчиками, так что на рынке есть конкуренция.
Сейчас российские водители уже используют около 2,5 млн транспондеров, сообщил Петушенко. Поэтому партия в 16 тысяч штук не такая большая, особенно с учетом запуска движения по трассе М-12. В год нужно не менее 200 тысяч отечественных устройств.
Как ранее отмечала Счетная палата (СП), из-за санкций поставки транспондеров и антенн DSRC в Россию были приостановлены. Начаты работы по созданию специализированной микросхемы для создания отечественных трансформеров, но результаты следует ожидать не ранее 2024 года.
Четыре российских разработчика за свой счет приступили к разработкам транспондеров по гибридной технологии, которая является более дорогостоящей относительно применения технологии ASIC, но допустима на переходный период, отмечала в начале года СП. Массовое производство отечественных транспондеров на гибридной технологии ожидается в апреле - мае 2023 года, сообщала ранее СП, а с 2024 года возможен переход на более надежную и дешевую технологию ASIC.