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Закон о дополнительной страховке для водителей такси вызвал разногласия

В России рассматривается законопроект о введении дополнительного страхования для сотрудников службы такси. Эксперты предлагают отменить второе чтение.

Закон о дополнительной страховке для водителей такси вызвал разногласия
©  РИА Новости/Владимир Астапкович

Введение дополнительной страховки для водителей в службе такси может отрицательно отразиться на стоимости услуг. Эксперты уверены, что после внесения таких требований потребуется менять прайс-лист в большую сторону. Это, в свою очередь, послужит причиной убытков таксистов и их ухода в тень.

Авторы законопроекта отмечают, что введение дополнительной страховки в службе такси позволит повысить безопасность пассажиров. Если законопроект будет одобрен, введут дополнительные обязанности для водителей. Так, им потребуется оформлять договор ОСАГО для каждой единицы транспорта, которая зарегистрирована в реестре такси.

Большая часть граждан России не разделяет позицию авторов законопроекта. Они отмечают, что такие изменения отразятся на 20 млн пользователей такси в стране. Почти никто в качестве плюсов не оценивает снижение уровня аварийности на дорогах. Не все водители в службе такси соблюдают правила дорожного движения. При игнорировании норм перевозчиков возникают трагические обстоятельства на дорогах общего пользования.

Власти Москвы уже принимают меры для решения проблемы с аварийностью. Для этого были пересмотрены правила для перевозчиков - теперь требования для них стали более суровыми. Эксперты отмечают, что ввести дополнительную страховку для водителей службы такси можно при одном условии - установление справедливых тарифов на ОСАГО и предоставление социальной защиты для водителей. Пока разработанный законопроект имеет все шансы на официальное одобрение и вступление в силу.

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