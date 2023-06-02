Закон о дополнительной страховке для водителей такси вызвал разногласия
В России рассматривается законопроект о введении дополнительного страхования для сотрудников службы такси. Эксперты предлагают отменить второе чтение.
Введение дополнительной страховки для водителей в службе такси может отрицательно отразиться на стоимости услуг. Эксперты уверены, что после внесения таких требований потребуется менять прайс-лист в большую сторону. Это, в свою очередь, послужит причиной убытков таксистов и их ухода в тень.
Авторы законопроекта отмечают, что введение дополнительной страховки в службе такси позволит повысить безопасность пассажиров. Если законопроект будет одобрен, введут дополнительные обязанности для водителей. Так, им потребуется оформлять договор ОСАГО для каждой единицы транспорта, которая зарегистрирована в реестре такси.
Большая часть граждан России не разделяет позицию авторов законопроекта. Они отмечают, что такие изменения отразятся на 20 млн пользователей такси в стране. Почти никто в качестве плюсов не оценивает снижение уровня аварийности на дорогах. Не все водители в службе такси соблюдают правила дорожного движения. При игнорировании норм перевозчиков возникают трагические обстоятельства на дорогах общего пользования.
Власти Москвы уже принимают меры для решения проблемы с аварийностью. Для этого были пересмотрены правила для перевозчиков - теперь требования для них стали более суровыми. Эксперты отмечают, что ввести дополнительную страховку для водителей службы такси можно при одном условии - установление справедливых тарифов на ОСАГО и предоставление социальной защиты для водителей. Пока разработанный законопроект имеет все шансы на официальное одобрение и вступление в силу.