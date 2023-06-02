Эксперт оценил перспективы возрождения «Волги»

«Возможно, будет востребован новый класс автомобилей, более «лимузинистый». Автомобиль «Волга» был представительского класса в советском понимании. Может быть, и сейчас появится такой автомобиль. Или появится очередной кроссовер. Сложно сказать, будет ли он пользоваться популярностью. Люди сегодня выбирают машину по другим признакам, а не руководствуясь названиями. Они смотрят на потребительские свойства и на цену. Сегодня у нас и за «Москвичами» очередь не стоит, как и за электрическими вариантами, которые сегодня в основном попадают не в частные руки, а в корпоративное использование государственными службами. Поэтому, возможно, и автомобиль «Волга» будет таким же, займет нишу ушедших Mercedes и BMW, чтобы на них ездили чиновники», - рассказал Хайцеэр.