Эксперт оценил перспективы возрождения «Волги»

«Mercedes для чиновников»: В отрасли оценили перспективы возрождения «Волги»
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил НСН, что настоящей реинкарнации не случится, а новый автомобиль станет отверточной сборкой китайского производителя.
Новые автомобили «Волга» могут заменить ушедшие Mercedes и BMW, но только для чиновников, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с НСН.
Накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что возрождение отечественной марки автомашин «Волга» может произойти на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде при поддержке нового технологического партнера уже в следующем году. Хайцеэр предположил, каким станет «новый» автомобиль.
«Никакая реинкарнация физически невозможна. Какой-то бренд остается и, наверное, он будет привычным для некоторых возрастных категорий граждан, но на основное количество потенциальных потребителей это никак не повлияет. Конечно, возродится не «Волга», какой мы себе ее представляем и помним, возродится очередной китайский бренд не из первой сотни. Технически завод может собирать автомобили, это серьезное предприятие. Технологический партнер – это, скорее всего, производитель из Китая. На мощности завода будет осуществляться отверточная сборка с последующей локализацией. Проще говоря, это иностранный производитель, который даст машинокомплекты и скажет прикручивать колеса», - отметил эксперт.
По его словам, автомобили «Волга» всегда ассоциировались с представительским классом, что отразится на дизайне машины и на предназначении.
«Возможно, будет востребован новый класс автомобилей, более «лимузинистый». Автомобиль «Волга» был представительского класса в советском понимании. Может быть, и сейчас появится такой автомобиль. Или появится очередной кроссовер. Сложно сказать, будет ли он пользоваться популярностью. Люди сегодня выбирают машину по другим признакам, а не руководствуясь названиями. Они смотрят на потребительские свойства и на цену. Сегодня у нас и за «Москвичами» очередь не стоит, как и за электрическими вариантами, которые сегодня в основном попадают не в частные руки, а в корпоративное использование государственными службами. Поэтому, возможно, и автомобиль «Волга» будет таким же, займет нишу ушедших Mercedes и BMW, чтобы на них ездили чиновники», - рассказал Хайцеэр.
Отечественные электромобили «Москвич 3е» будут востребованы среди каршеринговых компаний и служб такси, в ближайшее время «Москвич» будет продавать электрокары тысячами. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил генеральный директор «Тесла-клуб» Алексей Еремчук.