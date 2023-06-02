Представлен Volkswagen ID. Buzz 2025

В Северной Америке был представлен новый электрический микроавтобус ID. Buzz 2025 компании Volkswagen. Он значительным образом отличается от модели, которая ранее вышла в Европе, передает Ixbt.com.

В Volkswagen заявили, что машине дали большую батарею, более длинную колесную базу. Кроме того, ее наделили увеличенной мощностью и большим количеством сидений. Так, автомобиль адаптирован к требованиям клиентов.

ID. Buzz 2025 имеет следующие габариты: 4887 х 1979 х 1895 мм при колесной базе 3239 мм. Автомобиль на 175 мм длиннее двухрядной версии.

Мощность автомобиля составляет 282 л.с. у заднеприводной и 330 л.с. у полноприводной версии, а его максимальная скорость достигает 160 км/ч. Емкость аккумулятора - 91 кВт•ч.

В стандартной комплектации есть сиденья с подогревом. В ней же окна второго и третьего ряда тонированы. ID. Buzz дали самый большой люк на крыше из всех предложений Volkswagen Group.

Среди стандартного оборудования машины - сиденья с электроприводом, рулевое колесо с подогревом, раздвижные окна с электроприводом, зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окружающее освещение и дверь багажного отделения с электроприводом.