На М-11 "Нева" идут испытания грузовиков-беспилотников
Уже в июне на трассе М-11 планируется первый коммерческий проезд грузовых автомобилей-беспилотников. Об этом сообщил журналистам председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на Форуме дорожных инициатив в Сочи.
В целом беспилотники на трассе уже испытываются.
Трассу М-11 строили уже с инфраструктурой как "умную дорогу" с Автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД).
В следующем году, когда будет закончено строительство обхода Твери на М-11, будет обеспечено сквозное движение по этой дороге, беспилотные автомобили смогут курсировать от Москвы до Санкт-Петербурга. А с учетом завершения строительства трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, где также предусматривается АСУДД , такие грузовики смогут проехать от Казани до Санкт-Петербурга.
Экономическая выгода использования беспилотников зависит не от легковых, а именно от грузовых автомобилей, добавил Петушенко. По автодорогам перевозится очень много грузов, и если автомобиль едет самостоятельно от одного хаба до другого, это дает заметную экономию. Главное, чтобы новая беспилотная техника не мешала традиционным автомобилям с водителями, отметил Петушенко.