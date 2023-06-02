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На М-11 "Нева" идут испытания грузовиков-беспилотников

Уже в июне на трассе М-11 планируется первый коммерческий проезд грузовых автомобилей-беспилотников. Об этом сообщил журналистам председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на Форуме дорожных инициатив в Сочи.

На М-11 "Нева" идут испытания грузовиков-беспилотников
© Российская Газета

В целом беспилотники на трассе уже испытываются.

Трассу М-11 строили уже с инфраструктурой как "умную дорогу" с Автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД).

В следующем году, когда будет закончено строительство обхода Твери на М-11, будет обеспечено сквозное движение по этой дороге, беспилотные автомобили смогут курсировать от Москвы до Санкт-Петербурга. А с учетом завершения строительства трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, где также предусматривается АСУДД , такие грузовики смогут проехать от Казани до Санкт-Петербурга.

Экономическая выгода использования беспилотников зависит не от легковых, а именно от грузовых автомобилей, добавил Петушенко. По автодорогам перевозится очень много грузов, и если автомобиль едет самостоятельно от одного хаба до другого, это дает заметную экономию. Главное, чтобы новая беспилотная техника не мешала традиционным автомобилям с водителями, отметил Петушенко.

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