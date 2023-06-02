На М-11 "Нева" идут испытания грузовиков-беспилотников

Уже в июне на трассе М-11 планируется первый коммерческий проезд грузовых автомобилей-беспилотников. Об этом сообщил журналистам председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко на Форуме дорожных инициатив в Сочи.

В целом беспилотники на трассе уже испытываются.

Трассу М-11 строили уже с инфраструктурой как "умную дорогу" с Автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД).

В следующем году, когда будет закончено строительство обхода Твери на М-11, будет обеспечено сквозное движение по этой дороге, беспилотные автомобили смогут курсировать от Москвы до Санкт-Петербурга. А с учетом завершения строительства трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, где также предусматривается АСУДД , такие грузовики смогут проехать от Казани до Санкт-Петербурга.