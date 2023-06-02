Риски аварий ученые связали с утомляемостью от экранов в машине

Российские ученые изучили результаты нескольких десятков исследований из разных стран и обнаружили, что 40% крупных ДТП в России происходит из-за утомления. К усталости за рулем приводит отвлечение на гаджеты и многозадачность при вождении. Водители чаще всего отвлекаются на видеорегистраторы с экраном, систему навигации, смартфон и дисплей на приборной панели.

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Экраны в поле зрения водителя

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По мере развития технологий все больше растет спрос на интеграцию высокотехнологичных устройств в транспортные средства. Они призваны облегчить жизнь водителя и оказать помощь, однако часть их функционала оказалась небезопасной. Например, дисплей на приборной панели дает доступ не только к навигационной системе, но и к мобильной связи, музыке и другим развлечениям, на которые неизбежно отвлекается водитель.

Невнимательность и усталость даже более опасны, чем вождение в состоянии алкогольного опьянения. Исследование технологического центра Allianz в Германии показывает, что более 60% несчастных случаев на дороге связаны с отвлечением - об этом признавались сами водители после ДТП. Такая же доля респондентов в США сообщила, что хотя бы раз прочитала или написала сообщение на мобильном телефоне во время вождения в течение последнего месяца. Большинство считает постоянное отвлечение на смартфон и другие экраны проблемой. Например, во время опроса владельцев автомобилей в Великобритании две трети сравнили потенциальную опасность такой привычки с вождением после двух пинт пива.

В недавнем комплексном исследовании российские ученые Екатерина Ноговицина и Сергей Шилов проанализировали данные 45 работ и смогли подтвердить гипотезу, что такие опасения водителей не напрасны и именно экраны в их поле зрения становятся причиной невнимательности и утомляемости. Поскольку пока эта тема в российской практике изучена недостаточно объемно, ученые опирались преимущественно на зарубежные источники.

Исследования включали как количественные опросы водителей в Азии, так и более сложные эксперименты. Например, Т. Ярд и П. Паттерсон использовали методику расчета NASA-TLX (индекс нагрузки задач NASA) и смоделировали процесс вождения. Результаты вновь подтвердили, что экраны отвлекают внимание от основной задачи и могут привести к ухудшению управляемости, увеличивая риск аварий.

Автопилот не поможет

Проблему должна помочь решить автоматизация вождения. Однако исследования показывают, что у водителей, привыкших к системам автоматического вождения, снижается скорость реакции на внезапные ситуации и повышается сонливость. Им требуется больше времени на торможение и переход к ручному управлению в случае неожиданного события на дороге.

Поскольку сегодня по классификации SAE International развитие систем автономного вождения не превышает третий уровень, то есть водитель обязан всегда контролировать ситуацию и в случае необходимости брать управление на себя, это глобальное решение пока не поможет, а из-за пассивного состояния усталости водителя может быть даже потенциально опасным при наличии отвлекающих факторов, таких как экраны гаджетов.

Системы контроля водителя

Раз на автопилот рассчитывать не получается, приходится действовать точечно. Поскольку чаще всего водители за рулем отвлекаются на проверку и изучение экрана видеорегистратора, навигационной системы, пользование смартфоном и настройку аудиосистемы и кондиционера, стоит проработать каждый из этих элементов.

Первое, что можно сделать - уменьшить число экранов и исключить те из них, которые имеют малый размер. Трекинговый анализ движения глаз у водителей в Японии показал: дисплей небольшого размера требует значительно большей длительности смотрения, что может привести к увеличению визуального отвлечения внимания. Так что видеорегистраторы, которые обычно оснащаются небольшими дисплеями, находятся на уровне глаз водителя и неизбежно забирают часть внимания на себя, надо исключить. К тому же аналоги без экранов справляются со своими прямыми обязанностями не хуже и не отвлекают.

Ряд исследователей предлагает часть функций по управлению системой мультимедиа передавать пассажирам как на переднем, так и на задних сидениях. Тогда они смогут выступать в роли штурманов, переключая музыку и помогая с навигацией, пока водитель сосредоточен на дороге. В то же время у самого водителя средства управления аудиосистемой и климат-контролем могут быть тактильными и настраиваться интуитивно без визуального контакта или основываться на голосовом интерфейсе.

Дополнительно снижению аварийности могут способствовать системы помощи и контроля состояния водителя. Исследования показывают, что 90% аварий можно предотвратить, если успеть вернуть внимание человека на дорогу за 1,5 секунды до возможного столкновения, предупредив звуковым сигналом. При этом подобные решения также не должны иметь дополнительных экранов или побуждать водителей чаще смотреть в смартфон.

Поскольку большинство автомобилей подобными системами по умолчанию не оснащены, а любые цифровые приложения неизбежно связаны со смартфонами, самыми эффективными считаются стационарные аппаратные решения, которые можно дополнительно установить на автомобиль. Например, на рынке можно встретить комплексные разработки, где в связке с видеорегистратором работает вторая камера, снимающая салон. А их сигнал анализирует искусственный интеллект.

Например, в инновационной системе BVC на основе BlackVue компьютерное зрение автоматически распознает на видео лицо водителя и фиксирует его мимику: определяет концентрацию на дороге по движению глаз, форме и движению рта, а также поворотам головы. Когда человек засыпает или отвлекается, разработка подает громкий звуковой сигнал. Также ИИ распознает положение водителя в пространстве: его присутствие за рулем, наличие ремня и так далее. Для оптимизации процесса контроля автомобилей и водителей вся информация аккумулируется в облачном сервисе.