Подержанные авто без пробега по РФ дешевле тех, что поездили по нашим дорогам

Подержанные машины без пробега по России оказались дешевле и с меньшим километражем, чем те, которые поездили по нашим дорогам. Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений за март и апрель этого года и узнали, какую долю рынка сейчас занимают такие машины. Также эксперты сравнили цены и пробеги таких машин относительно тех, которые были куплены и эксплуатировались на дорогах России.

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Оказалось, что автомобили без пробега по РФ можно купить дешевле "местных" машин, а показания на одометрах у них будут ниже. Речь об экземплярах в возрасте 3-5 лет: они в среднем доступнее на 19% (3,16 миллиона рублей), а пробеги - меньше на 10% (63 тысячи километров).

Одна из ключевых причин привлекательной цены таких предложений - выгодные тарифы на растаможивание. Для сравнения: импорт аналогичной машины моложе 3 лет обойдется почти втрое дороже, старше 5 лет - вдвое. По этой же причине доля таких автомобилей - самая высокая среди всех импортных вариантов: около 60%.

Машины до 3 лет продаются в среднем по 6,2 миллиона рублей. Это плюс 20% от цены "местных" машин. При этом с пробегами по 15 тысяч километров - вдвое меньше российских. Этот сегмент импорта может стать дополнением к достаточно ограниченному в настоящее время ассортименту новых автомобилей. Найти новое авто класса "премиум" сейчас очень трудно. Поэтому те, кто хочет купить автомобиль именно этого сегмента, смогут найти подходящий вариант среди б/у машин-трехлеток.