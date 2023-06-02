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В Москве разработали образец отечественного автомобиля высокой проходимости

Специалисты московского предприятия «Альфа Автоматив Технолоджиз» создали отечественный автомобиль высокой проходимости. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В Москве разработали образец отечественного автомобиля высокой проходимости
© Национальная Служба Новостей

Он отметил, что ходовой образец машины был создан, основываясь на глубокой модернизации серийной модели «Нива Трэвел». Грузоподъемность кузова новинки может достигать 500 килограммов, его можно будет использовать для фермерских и личных нужд, вспомогательных работ в народном хозяйстве и так далее. Предприятие прогнозирует, что потребительская потребность в данном автомобиле будет колебаться в пределах четырех тысяч единиц в год.

Рабочее название ходового макетного образца – «Нива Пикап».

По оценкам главы компании Зоригто Саханова, в случае если «АвтоВАЗ» одобрит проект о серийном производстве, руководством предприятия планируется осуществить разработку более 40 процентов кузовных деталей для модифицированной модели.

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