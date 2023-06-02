В Москве разработали образец отечественного автомобиля высокой проходимости

Он отметил, что ходовой образец машины был создан, основываясь на глубокой модернизации серийной модели «Нива Трэвел». Грузоподъемность кузова новинки может достигать 500 килограммов, его можно будет использовать для фермерских и личных нужд, вспомогательных работ в народном хозяйстве и так далее. Предприятие прогнозирует, что потребительская потребность в данном автомобиле будет колебаться в пределах четырех тысяч единиц в год.