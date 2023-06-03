Alpine анонсировала премьеру гоночного гиперкара

В 2023 году культовая гонка «24 часа Ле-Мана» отмечает своё 100-летие — в рамках празднования векового юбилея марафона во Франции во время гоночного уик-энда 11-12 июня состоится масса различных мероприятий. Одним из них станет показ двух новых моделей марки Alpine, которая выбрала домашнюю гонку для презентации своей новой гоночной машины класса гиперкар, а также дебюта специальной версии дорожного спорткара Alpine A110. Накануне премьеры обнародован лишь единственный тизер.

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На протяжении нескольких лет Alpine участвует в гонках на выносливость в классе LMP2, а на 2024-й запланирован дебют марки в зачёте LMDh. Автомобиль, с которым компания будет представлена в классе гиперкаров, покажут 9 июня в рамках мероприятия в Ле-Мане.

Второй премьерой Alpine в Ле-Мане станет A110 R Le Mans. Эксклюзивная модификация дорожного купе призвана отдать дань уважения самой престижной в мире гонке на выносливость.