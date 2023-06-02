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«Автодор» получит первую партию отечественных транспондеров

Председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что госкомпании в скором времени предоставят первую крупную партию отечественных транспондеров. Соответствующей информацией она поделился на Форуме дорожных инициатив в Сочи, передает «Российская газета».

«Автодор» получит первую партию отечественных транспондеров
© РИА Новости

Транспондеры - устройства для безостановочного проезда через пункты оплаты платных дорог.

В 2022 году компании удалось заключить контракт на 100 тысяч отечественных транспондеров. На первом этапе компания получит 16 тысяч штук. Ранее прогнозировалась поставка в апреле, однако сроки сдвинулись из-за решения доработать устройство.

По словам Петушенко, значительного падения стоимости пока добиться не удается. Он отметил, что «Автодор» работает уже с тремя разработчиками.

По словам председателя правления, В год требуется нее менее 200 тысяч отечественных устройств, поэтому ожидаемый объем не столь велик.

Ранее Счетная палата сообщила, что в связи с рестрикциями поставки транспондеров и антенн DSRC в Россию приостановили. Ведомство указало на то, что в стране начали создавать специализированную микросхему для создания отечественных трансформеров.

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