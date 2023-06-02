«Автодор» получит первую партию отечественных транспондеров
Председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что госкомпании в скором времени предоставят первую крупную партию отечественных транспондеров. Соответствующей информацией она поделился на Форуме дорожных инициатив в Сочи, передает «Российская газета».
Транспондеры - устройства для безостановочного проезда через пункты оплаты платных дорог.
В 2022 году компании удалось заключить контракт на 100 тысяч отечественных транспондеров. На первом этапе компания получит 16 тысяч штук. Ранее прогнозировалась поставка в апреле, однако сроки сдвинулись из-за решения доработать устройство.
По словам Петушенко, значительного падения стоимости пока добиться не удается. Он отметил, что «Автодор» работает уже с тремя разработчиками.
По словам председателя правления, В год требуется нее менее 200 тысяч отечественных устройств, поэтому ожидаемый объем не столь велик.
Ранее Счетная палата сообщила, что в связи с рестрикциями поставки транспондеров и антенн DSRC в Россию приостановили. Ведомство указало на то, что в стране начали создавать специализированную микросхему для создания отечественных трансформеров.