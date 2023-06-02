Stellantis потратит 160 млн евро на подготовку к выпуску электрического кроссовера

Stellantis инвестирует 160 миллионов евро в свой завод в Ренне, Франция, чтобы подготовить его к созданию полностью электрического внедорожника, который должен выйти на рынок в 2025 году.

По данным Reuters, большая часть инвестиций автомобильного конгломерата будет использована для создания цеха по сборке аккумуляторов рядом с существующей сборочной линией. Модернизация также будет включать в себя область, посвященную литью пластмасс под давлением, и строительные детали для переднего и заднего модулей.

Ограниченные подробности известны об электромобиле, который будет построен на площадке, но Stellantis подтвердила, что он будет опираться на платформу STLA Medium, а в текущих отчетах указывается, что он станет заменой Citroen C5 Aircross.

Stellantis уже начал обучение сотрудников производству электромобилей. Также было подтверждено, что солнечная электростанция площадью 90 000 км2 будет введена в эксплуатацию к 2025 году и будет обеспечивать 30% потребности электростанции в электроэнергии. Stellantis также заменит один из заводских газовых котлов на котел, работающий на биомассе, в котором используется местная древесина.