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Stellantis потратит 160 млн  евро на подготовку французского завода к выпуску электрического кроссовера

Stellantis инвестирует 160 миллионов евро в свой завод в Ренне, Франция, чтобы подготовить его к созданию полностью электрического внедорожника, который должен выйти на рынок в 2025 году.

Stellantis потратит 160 млн евро на подготовку к выпуску электрического кроссовера
© PNZdrive

По данным Reuters, большая часть инвестиций автомобильного конгломерата будет использована для создания цеха по сборке аккумуляторов рядом с существующей сборочной линией. Модернизация также будет включать в себя область, посвященную литью пластмасс под давлением, и строительные детали для переднего и заднего модулей.

Ограниченные подробности известны об электромобиле, который будет построен на площадке, но Stellantis подтвердила, что он будет опираться на платформу STLA Medium, а в текущих отчетах указывается, что он станет заменой Citroen C5 Aircross.

Stellantis уже начал обучение сотрудников производству электромобилей. Также было подтверждено, что солнечная электростанция площадью 90 000 км2 будет введена в эксплуатацию к 2025 году и будет обеспечивать 30% потребности электростанции в электроэнергии. Stellantis также заменит один из заводских газовых котлов на котел, работающий на биомассе, в котором используется местная древесина.

Как и его конкуренты, Stellantis ставит перед собой задачу выпускать электромобили. Компания планирует продать пять миллионов электромобилей только в 2030 году, а к 2030 году надеется сократить свои выбросы углерода на 50%, прежде чем достичь нулевого уровня выбросов к 2038 году. Компания также планирует удвоить чистый доход к 2030 году и к тому же сроку, надеется генерировать более 22 миллиардов долларов свободного денежного потока.

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