Матвиенко удивилась отсутствию автоматической коробки у Lada Vesta NG

Спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко показали автомобиль Lada Vesta NG. Как сообщает РИА Новости, она отметила, что в машине не хватает автоматической коробки передач.

Транспортное средство в лучшей комплектации с мультимедийной системой спикеру Совфеда представил вице-президент «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев. Матвиенко села в автомобиль, после чего указала на пятиступенчатую механическую трансмиссию, отметив, что в машине «чего-то не хватает».

Шмелев в ответ сказал, что там не хватает автоматической коробки передач. Он напомнил, что ранее на модели «АвтоВАЗа» ставили коробку передач от Nissan.

«Но сейчас мы уже проводим работы на своем двигателе, который 1,8 л, мощнейший. Мы с китайскими партнерами агрегатируем двигатель с автоматической коробкой со следующего года», — сказал Шмелев.

Матвиенко спросила у вице-президента, надежен ли их двигатель. В ответ он заверил спикера Совфеда в этом.