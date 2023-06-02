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Владельцы "Соллерс Атлант" пожаловались на тонкую краску и продуваемую кабину

Первые владельцы фургонов »Соллерс Атлант» пожаловались на неэффективные уплотнения дверей, посредственное качество сборки и тонкое лакокрасочное покрытие, сообщает Quto.

Первые владельцы "Соллерс Атлант" пожаловались на качество фургонов
© sollers-auto.com

По его данным, замеры показали, что толщина наружного слоя краски составляет 60 микрон, а внутреннего 30, что чревато быстрым образованием сколов и очагов ржавчины. Также владельцы пожаловались на посредственное качество сборки фургонов, в том числе неэффективно работающие уплотнители дверей, из-за чего салон продувается ветром.

Также пользователи отметили короткие ремни безопасности и отсутствие регулировок рулевой колонки, неэффективные тормоза и особенности настроек силового агрегата, из-за чего водителю приходится поддерживать повышенные обороты мотора, чтобы не отставать от транспортного потока, утверждает Quto.

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