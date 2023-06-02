Первые владельцы "Соллерс Атлант" пожаловались на качество фургонов

По его данным, замеры показали, что толщина наружного слоя краски составляет 60 микрон, а внутреннего 30, что чревато быстрым образованием сколов и очагов ржавчины. Также владельцы пожаловались на посредственное качество сборки фургонов, в том числе неэффективно работающие уплотнители дверей, из-за чего салон продувается ветром.