Первые владельцы "Соллерс Атлант" пожаловались на качество фургонов

Владельцы "Соллерс Атлант" пожаловались на тонкую краску и продуваемую кабину
Первые владельцы фургонов »Соллерс Атлант» пожаловались на неэффективные уплотнения дверей, посредственное качество сборки и тонкое лакокрасочное покрытие, сообщает Quto.
По его данным, замеры показали, что толщина наружного слоя краски составляет 60 микрон, а внутреннего 30, что чревато быстрым образованием сколов и очагов ржавчины. Также владельцы пожаловались на посредственное качество сборки фургонов, в том числе неэффективно работающие уплотнители дверей, из-за чего салон продувается ветром.
Также пользователи отметили короткие ремни безопасности и отсутствие регулировок рулевой колонки, неэффективные тормоза и особенности настроек силового агрегата, из-за чего водителю приходится поддерживать повышенные обороты мотора, чтобы не отставать от транспортного потока, утверждает Quto.