$80.97-0.0386.58+0.08

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на авто мечты

Большинство россиян (73 процента), принявших участие в опросе «Росгосстраха» и сервиса проверки автомобилей «Автокод», заявили, что готовы потратить на машину мечты до трех миллионов рублей. Об этом рассказали «Ведомости».

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на авто мечты
© globallookpress.com

Каждый пятый участник опроса заявил, что готов купить автомобиль мечты за три - пять миллионов рублей, а девять процентов - более чем за пять миллионов.

Треть опрошенных заявили, что готовы преодолеть любое расстояние, чтобы купить идеальную для себя машину. Еще 23 процента согласны отправиться за 1000-3000 километров, чтобы приобрести авто мечты, а остальные 37 процентов не поедут дальше, чем за тысячу километров.

Главным стимулом для поездки за машиной на большое расстояние 59 процентов опрошенных назвали более выгодную цену, для 18 процентов важна модель, для 16 процентов - определенная марка, для пяти процентов - комплектация.

«Комсомольская правда» ранее рассказала, что в РФ резко вырос импорт японских авто. Всего за январь - февраль в Россию ввезли 66,6 тысячи легковых машин с пробегом (в 2,8 раза больше, чем за первые два месяца 2022-го). Больше половины авто - 52,1 процента - были ввезены из Японии.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий