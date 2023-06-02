Россияне рассказали, сколько готовы потратить на авто мечты

Большинство россиян (73 процента), принявших участие в опросе «Росгосстраха» и сервиса проверки автомобилей «Автокод», заявили, что готовы потратить на машину мечты до трех миллионов рублей. Об этом рассказали «Ведомости».

Каждый пятый участник опроса заявил, что готов купить автомобиль мечты за три - пять миллионов рублей, а девять процентов - более чем за пять миллионов.

Треть опрошенных заявили, что готовы преодолеть любое расстояние, чтобы купить идеальную для себя машину. Еще 23 процента согласны отправиться за 1000-3000 километров, чтобы приобрести авто мечты, а остальные 37 процентов не поедут дальше, чем за тысячу километров.

Главным стимулом для поездки за машиной на большое расстояние 59 процентов опрошенных назвали более выгодную цену, для 18 процентов важна модель, для 16 процентов - определенная марка, для пяти процентов - комплектация.