Porsche расширяет линейку доступных электрических моделей

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Porsche реализует не только автомобили. Также компания продает велосипеды. Стало известно, что бренд совместно с Rotwild разработал две новые модели.

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Porsche eBike Cross Performance создавался специально для спортсменов, которым требуется первоклассная производительность с точки зрения шасси и торможения. С другой стороны, вариант EXC идет еще дальше и предлагает обширную настройку, в которой доступно шесть оригинальных цветов марки Porsche.

Горный велосипед является электрическим и получил аккумулятор емкостью 630 Вт/ч. Компания предлагает несколько профилей еды. Транспортное средство получило несколько режимов помощи и индивидуальные настройки.