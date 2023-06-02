Porsche расширяет линейку доступных электрических моделей

Компания Porsche продает модель за 1,1 млн рублей
Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Porsche реализует не только автомобили. Также компания продает велосипеды. Стало известно, что бренд совместно с Rotwild разработал две новые модели.
Porsche eBike Cross Performance создавался специально для спортсменов, которым требуется первоклассная производительность с точки зрения шасси и торможения. С другой стороны, вариант EXC идет еще дальше и предлагает обширную настройку, в которой доступно шесть оригинальных цветов марки Porsche.
Горный велосипед является электрическим и получил аккумулятор емкостью 630 Вт/ч. Компания предлагает несколько профилей еды. Транспортное средство получило несколько режимов помощи и индивидуальные настройки.
Рекомендованная розничная цена Porsche eBike Cross Performance составляет 12 900 евро, а Porsche eBike Cross Performance EXC — 13 900 евро.