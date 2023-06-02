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Компания Porsche продает модель за 1,1 млн рублей

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводитель Porsche реализует не только автомобили. Также компания продает велосипеды. Стало известно, что бренд совместно с Rotwild разработал две новые модели.

Porsche расширяет линейку доступных электрических моделей
© media.porsche.com

Porsche eBike Cross Performance создавался специально для спортсменов, которым требуется первоклассная производительность с точки зрения шасси и торможения. С другой стороны, вариант EXC идет еще дальше и предлагает обширную настройку, в которой доступно шесть оригинальных цветов марки Porsche.

Горный велосипед является электрическим и получил аккумулятор емкостью 630 Вт/ч. Компания предлагает несколько профилей еды. Транспортное средство получило несколько режимов помощи и индивидуальные настройки.

Рекомендованная розничная цена Porsche eBike Cross Performance составляет 12 900 евро, а Porsche eBike Cross Performance EXC — 13 900 евро.

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