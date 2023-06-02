Завод «Москвич» повысил цены на кроссоверы

Автозавод «Москвич» увеличил цены на весь модельный ряд выпускаемых автомобилей. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

По данным издания, кроссовер «Москвич 3 с бензиновым двигателем 2022 года выпуска в базовой комплектации прибавил 22 тыс. рублей — он стоит 1 992 000 рублей с МКП и 2 057 000 рублей с вариатором.

Электрический кроссовер «Москвич 3е» подорожал на 58 тыс. рублей, до 3 558 000 рублей. Автомобиль оснащается электромотором мощностью 193 л.с. и тяговой батареей с запасом хода до 410 км.