Подходит срок капремонта первых платных дорог

За последние годы в России построено очень много автомобильных дорог высокого качества, отметил он. "Что меня волнует - я вижу как очень серьезно мы прирастаем новыми дорогами и начинаем отставать по содержанию действующих дорог", - сказал он. Платные дороги начали строить в 2010 году, отметил Левитин, и в следующем году первые дороги уже нужно будет капитально ремонтировать. Необходимо соблюдать баланс между новым строительством, содержанием существующих дорог и их ремонтом через десять лет, чтобы не было разрыва между новыми и ранее построенными трассами.