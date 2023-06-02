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Подходит срок капремонта первых платных дорог

Обратить внимание на ремонт действующих автотрасс призвал помощник президента Игорь Левитин на Форуме дорожных инициатив в Сочи.

Подходит срок капремонта первых платных дорог
© Александр Щербак/ТАСС

За последние годы в России построено очень много автомобильных дорог высокого качества, отметил он. "Что меня волнует - я вижу как очень серьезно мы прирастаем новыми дорогами и начинаем отставать по содержанию действующих дорог", - сказал он. Платные дороги начали строить в 2010 году, отметил Левитин, и в следующем году первые дороги уже нужно будет капитально ремонтировать. Необходимо соблюдать баланс между новым строительством, содержанием существующих дорог и их ремонтом через десять лет, чтобы не было разрыва между новыми и ранее построенными трассами.

Кроме того, он отметил, что российские производители спецтехники вовремя не сориентировались и не использовали свой шанс, чтобы занять рынок. Когда ввели дорожный фонд в начале 2000-х годов, было понятно, что заказ на дороги будет всегда, отметил Левитин. Однако до сих пор техника как для строительства дорог, так и для уборки городских улиц в основном импортная. В условиях санкций приобретать ее стало еще сложнее.

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