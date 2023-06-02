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В России подорожали «Москвичи»

Автомобильный завод «Москвич» поднял цены на новые кроссоверы, оснащаемые как бензиновым двигателем, так и электрокары. Об этом пишет Autonews после анализа цен на сайте производителя.

Завод «Москвич» повысил цены на кроссоверы
© РИА Новости

По данным издания, бензиновый кроссовер «Москвич 3», оснащенный 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., в базовой комплектации «Стандарт» вырос в цене на 22 тыс. руб. Сейчас его можно приобрести за 1 992 000 руб.

Та же комплектация с вариатором поднялась в цене с 2 035 000 до 2 057 000 (на 22 тыс. руб.). При этом цена на комплектацию «Комфорт» с вариатором и подогревом передних сидений осталась прежней - 2 250 000 руб.

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В свою очередь электрический «Москвич 3е» подорожал на 58 тыс., до 3 558 000 руб. Эта модель оснащается одним 68-сильным мотором на передней оси, мощность которого может кратковременно повышаться до 193 л.с. Запас хода на одной зарядке достигает 410 км по методике WLTP.

Ранее президент «Автоваза» Максим Соколов сообщил о планах компании в мае установить для дилерской сети максимально допустимые цены на продажу автомобилей Lada. Соколов предупредил о введении санкций против дилеров при превышении потолка цен. Он также не исключил расторжения контрактов в определенных случаях.

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