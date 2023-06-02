АвтоВАЗ запустит производство на автозаводе в Петербурге 14 июня

АвтоВАЗ запустит производство на своей петербургской площадке 14 июня, следует из презентации, которую гендиректор компании Максим Соколов представил на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

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Отмечается, что при участии партнера будет запущено производство новой модели Lada в Санкт-Петербурге.

Напомним, первым автомобилем на бывшем заводе Nissan станет кроссовер Lada X-Cross 5. При этом в течение двух лет на площадке будет налажен выпуск еще двух новинок.

Lada X-Cross 5 - перелицованный FAW Bestune T77. Под капотом установлен 160-сильный турбомотор 1,5 литра.