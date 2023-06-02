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АвтоВАЗ запустит производство автомобилей на заводе в Петербурге 14 июня

АвтоВАЗ запустит производство на своей петербургской площадке 14 июня, следует из презентации, которую гендиректор компании Максим Соколов представил на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

АвтоВАЗ запустит производство на автозаводе в Петербурге 14 июня
© Российская Газета

Отмечается, что при участии партнера будет запущено производство новой модели Lada в Санкт-Петербурге.

Напомним, первым автомобилем на бывшем заводе Nissan станет кроссовер Lada X-Cross 5. При этом в течение двух лет на площадке будет налажен выпуск еще двух новинок.

Lada X-Cross 5 - перелицованный FAW Bestune T77. Под капотом установлен 160-сильный турбомотор 1,5 литра.

Ранее эксперты рассказали в беседе с "Российской газетой", сколько может стоить Lada X-Cross 5.

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