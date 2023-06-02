ГИБДД задержала Mercedes, обклеенный листовками с долларами

В Краснодаре ГИБДД остановила автомобиль Mercedes-Benz, поверхность которого была обклеена листовками с изображением долларов США. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Краснодара».

© Газета.Ru

«Сегодня сотрудники ДПС краснодарской полиции остановили иномарку «Мерседес», полностью обклеенную листовками с изображением купюр зарубежной валюты. Также на транспорте задняя правая фара находилась в разбитом состоянии», — отмечается в сообщении.

Водитель автомобиля пояснил, что таким способом хотел привлечь внимание к себе. ГИБДД составила на него административный протокол по части 1 ст.12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в 500 рублей.