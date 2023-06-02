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Житель Краснодара обклеил свой Mercedes изображениями долларов

В Краснодаре ГИБДД остановила автомобиль Mercedes-Benz, поверхность которого была обклеена листовками с изображением долларов США. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Краснодара».

ГИБДД задержала Mercedes, обклеенный листовками с долларами
© Газета.Ru

«Сегодня сотрудники ДПС краснодарской полиции остановили иномарку «Мерседес», полностью обклеенную листовками с изображением купюр зарубежной валюты. Также на транспорте задняя правая фара находилась в разбитом состоянии», — отмечается в сообщении.

Водитель автомобиля пояснил, что таким способом хотел привлечь внимание к себе. ГИБДД составила на него административный протокол по части 1 ст.12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в 500 рублей.

На фото и видео с места происшествия видно, что изображениями банкнот в 100 долларов США с портретом Бенджамина Франклина покрыта вся поверхность кузова автомобиля, а на заднем стекле имеется надпись «Грязные зеленые бумажки».

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