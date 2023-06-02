Lada Granta возглавила топ-7 самых дешевых автомобилей в России

В России осталось не так уж много бюджетных автомобилей. Однако на рынок выходят новые доступные варианты. Резкого роста цен на машины пока не наблюдается. Редакция портала Carsweek составила рейтинг из семи самых доступных автомобилей на рынке России. В рейтинг вошли, как официально продающиеся в России автомобили, так и ввезенные по схеме параллельного импорта.

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Отечественная легковушка Lada Granta уже не первый раз становится самым доступным новым автомобилем в России. Ее стоимость составляет 692 300 рублей. Столько стоит версия с 8-клапанным двигателем рабочим объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил.

Lada Niva Legend

Самым доступным внедорожником в России и второе место в рейтинге бюджетных моделей заняла Lada Niva Legend. Ее стоимость составляет 821 900 рублей. Под капотом установлен атмосферный двигатель рабочим объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы.

Lada Niva Travel

Еще одна отечественная машина, занявшая третье место в списке самых доступных моделей в России. Цены на внедорожник начинаются с отметки 1 042 900 рублей. На сегодняшний день это один из самых популярных внедорожников в России.

Официальные продажи Chevrolet Cobal были остановлены в России весной 2022 года, но сейчас такие автомобили поставляют по схеме параллельного импорта. За автомобиль с двигателем мощностью 106 лошадиных сил и механической коробкой передач дилеры просят 1 190 000 рублей.

Lada Vesta NG

Стоимость нового седана Lada Vesta NG составляет 1 240 000 рублей. В такую сумму производитель оценил машину в комплектации Comfort за версию с 90-сильным восьмиклапанным мотором и с механической коробкой передач.

При стоимости 1 249 900 рублей компактный Chevrolet Spark занял шестое место в списке самых доступных автомобилей в России. Автомобиль оснащается двигателем 1,3 литра мощностью 85 лошадиных сил, а коробка передач во всех комплектациях будет автоматической.

Chevrolet Nexia