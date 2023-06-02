Самое частое нарушение ПДД в Москве – превышение скорости

С начала 2023 года в Москве с помощью комплексов фото и ведеофиксации водителям вынесли 8,2 миллиона постановлений за нарушение правил дорожного движения. Столичня Госавтоинспеция составила рейтинг самых частых нарушений ПДД.

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Антирейтинг возглавили превышение скоростного режима от 20 до 40 км/ч, нарушение требование знаков разметки, а также движение или остановка транспортных средств в полосе для движения маршрутных транспортных средств.