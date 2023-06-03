Появились фотографии самой роскошной Lada Vesta NG

В Сети появились фотографии нового прототипа удлиненной Vesta. По оформлению передней и задней частей она соответствует Lada Vesta NG.

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Напомним, автомобиль должны показать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), который пройдет 14-17 июня. По предварительной информации, такой седан получил двигатель 1,8 литра (122 л.с.) и новый вариатор.

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АвтоВАЗ уже ранее выпуск удлиненную Vesta. Она называлась Signature. У седана была увеличенная на 25 сантиметров колесная база, оригинальные панели крыши, задние двери и некоторые внутренние элементы. Всего было выпущено четыре Vesta Signature. Благодаря увеличенной базе задние пассажиры получили 200 миллиметров свободного пространства для ног.

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