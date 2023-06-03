$80.88-0.0987.10+0.52

Появились фотографии самой роскошной Lada Vesta NG

В Сети появились фотографии нового прототипа удлиненной Vesta. По оформлению передней и задней частей она соответствует Lada Vesta NG.

Появились фотографии самой роскошной Lada Vesta NG
© rg.ru

Напомним, автомобиль должны показать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), который пройдет 14-17 июня. По предварительной информации, такой седан получил двигатель 1,8 литра (122 л.с.) и новый вариатор.

rg.ru

АвтоВАЗ уже ранее выпуск удлиненную Vesta. Она называлась Signature. У седана была увеличенная на 25 сантиметров колесная база, оригинальные панели крыши, задние двери и некоторые внутренние элементы. Всего было выпущено четыре Vesta Signature. Благодаря увеличенной базе задние пассажиры получили 200 миллиметров свободного пространства для ног.

rg.ru

Салон был выполнен из дорогих материалов: потолок обтянут альканатарой, руль, ручка трансмиссии, двери и сиденья отделаны кожей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий