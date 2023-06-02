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АвтоВАЗ запустил конфигуратор новой Lada Vesta с ценами на все версии

На официальном сайте Lada семейство Vesta первого поколения уступила место новой генерации. Теперь каждый может ознакомиться со списком оснащения всех версий "Весты" и узнать рекомендованную розничную цену.

АвтоВАЗ запустил конфигуратор новой Lada Vesta
© Российская Газета

Семейство Lada Vesta NG представлено седаном и универсалом, а также их Cross-версиями. Линейка силовых агрегатов представлена 90-сильным 8-клапанным двигателем 1,6 литра и 106-сильным 16-клапанным мотором аналогичного объёма, оба работают в паре с 5-ступенчатой МКП.

Седан Lada Vesta предлагается в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno стоимостью от 1 239 900 до 1 564 900 рублей. Vesta Cross можно купить в этих же версиях исполнения, за исключением базовой Comfort, цены - от 1 542 900 до 1 684 900 рублей.

Универсал Lada Vesta SW и Vesta SW Cross, напротив, доступны только в базовой комплектации, стоимость составляет 1 329 900 и 1 511 900 рублей.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что начал отгрузку автомобилей в дилерские центры.

В будущем семейство Lada Vesta нового поколения может расшириться за счёт появления удлинённой версии Signature.

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