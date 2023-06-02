Бывший дилер Mercedes-Benz будет поставлять в Россию китайские фургоны

Бывший дилер Mercedes-Benz займется поставками в Россию китайских фургонов Foton Toano.

© Motor.ru / Foton Toano

Соглашение с китайским производителем подписала компания «Автодом» и АО «МБ Рус» (бывшее российское подразделение «Мерседес-Бенц Рус»). Первая партия автомобилей доберется до нашего рынка в августе текущего года. В Россию планируется не только поставлять сами машины, но и устанавливать дополнительное оборудование совместно с локальными производителями кузовных элементов.

Foton Toano производится в Китае с 2015 года: визуально он напоминает один из самых популярных фургонов Mercedes-Benz — Sprinter. На российском рынке основными конкурентами новинки станут «Газель NN» и Sollers Argo.

В Россию будут поставлять две версии модели: цельнометаллический фургон полной массой 3,5 и 4,2 тонны, а также пассажирский фургон на 16 мест.

В движение Toano приводит американский турбодизель Cummins ISF, который по лицензии собирают в Китае. Агрегат выдает 160 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. В паре с ним работает пяти- или шестиступенчатая механическая коробка передач.

Motor.ru / Foton Toano

Motor.ru / Foton Toano

Стоимость фургона на китайском рынке варьируется от 1,08 до 2,6 миллиона рублей по текущему курсу. Сколько модель будет стоить в России, пока не уточняется.