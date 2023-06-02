Эксперты прокомментировали задержку выдачи оплаченных машин дилерами

Клиенты крупных дилерских центров в России не могут получить предоплаченные автомобили. Оформленные электронные паспорта (ЭПТС) на машины перестали оперативно получать статус действующих. Передавать машину без этого не представляется возможным, поскольку она в таком случае не считается зарегистрированной в РФ. Портал Autonews.ru узнал подробности.

О том, что в отношении китайских марок автомобилей, включая Changan, Chery, Exeed и Omoda и Haval, возникли проблемы, заявили редакции сами дилеры.

Причем, как отмечается, это касается всей России. Так, проблема носит не локальный, а общероссийский характер, указали в ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД).

По словам управляющего директора АС «Система электронных паспортов» Бориса Ионова, электронный паспорт сразу присваивают машине, ввезенной на территорию РФ. Однако, как уточнил собеседник, требуется выполнить несколько условий для того, чтобы он стал действующим.

Эксперт пояснил, что электронный паспорт транспортного средства получает статус «действующий» автоматически, как только в систему загружаются все сведения о таможенном оформлении и об уплате утилизационного сбора.

«Уточню, что для ввозимых автомобилей контроль уплаты утильсбора также за таможенными органами. Если эти сведения по каким-то причинам задерживаются, то задерживается и присвоение ЭПТС статуса действующий», — подчеркнул специалист.

Ионова отметил, что так сбои из-за ошибок, допускаемых самими импортерами, также нельзя сбрасывать со счетов.

В представительстве Changan заявили, что задержки связаны со сбоем на таможне, вызванном хакерской атакой. Там отметили, что проблему удается решать. Кроме того, там отметили, что нужные документы оформляются каждый день.