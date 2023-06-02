Для водителей разработали типовые зоны придорожного сервиса

Около 200 типовых зон придорожного сервиса появится на крупных автотрассах. Об этом рассказала на Форуме дорожных инициатив в Сочи гендиректор "Автодор-девелопмент" (дочерняя компания госкомпании "Автодор") Анастасия Козлова.

Разработана единая концепция многофункциональных зон (МФЗ) для дорог, находящихся в доверительном управлении ГК "Автодор".

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Раньше для водителей на трассах обустраивались площадки для отдыха (по одной примерно на 20 км), объекты дорожного сервиса в хаотичном порядке, около трасс располагались эксплуатационные предприятия. Это создает большое количество примыканий и негативно влияет на безопасность движения и скорость, считают разработчики.

"Поэтому мы попытались собрать все на одной территории - в многофункциональной зоне дорожного сервиса", - пояснила Козлова. Такая зона станет для водителя единственной точкой остановки на дороге. Это можно будет в полной мере прочувствовать на трассе М-12 (Москва-Нижний Новгород-Казань) и ее продолжении Казань-Екатеринбург, отметила Козлова.

Разработаны типовые решения таких зон, чтобы пользователь, однажды поняв, как обустроена территория, понимал, как и где можно быстро получить ту или иную услугу. В то же время планировку можно варьировать, приспосабливая ее под конкретные условия и нужды местных водителей.

В типовой схеме МФЗ разделены потоки легкового и грузового транспорта, есть отдельный путь маневрирования для пассажирских автобусов, для которых ранее, как правило, не предусматривалось инфраструктуры, отметила Козлова.

Судя по опросам профессиональных водителей, для них важнее всего наличие в МФЗ горячего комплексного питания, есть большой спрос на душевые. Пользуются высоким спросом охраняемые парковки, прежде всего из-за требований страховых компаний. Нужны супермаркеты, автоматические прачечные, автомойки, 37% пользователей хотят видеть здесь станции техобслуживания.

МФЗ нового формата уже функционирует на 51 км трассы М-12, строится на этой же трассе у города Лакинск Владимирской области.