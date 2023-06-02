Bugatti показала видео с тестов гиперкара Bolide

Компания Bugatti опубликовала видео с тестов гиперкара Bolide.

© Motor.ru / Bugatti

Двухдверка стоимостью четыре миллиона евро будет выпущена в количестве 40 штук и получит двигатель W16 8.0 от Chiron. Поскольку у «Болида» нет допуска на обычные дороги, четыре его турбокомпрессора работают постоянно. Показатель поперечной перегрузки составляет 2,5 g, отрицательной подъемной силы — три тонны. Начало поставок гиперкаров клиентам запланировано на 2024 год.

Будет излишним упрощением сказать, что Bugatti Bolide это ещё одна разновидность «Широна». Де-факто общий у гиперкаров только двигатель W16 8.0. Всё остальное — от углепластикового монокока и трансмиссии до подвески и тормозов — основательно переработано. И даже агрегат тут стоит на более жестких опорах, причем четыре его турбокомпрессора работают постоянно, а не по двухступенчатой схеме, как у гражданской машины.

При массе 1450 килограммов Bolide развивает 1600 лошадиных сил. Поперечные перегрузки в поворотах могут доходить до 2,5 g (на самом деле это чуть меньше, чем у Donkervoort D8 GTO-JD70 R — 2,25 g), а прижимное усилие — до трех тонн.

Понятно, что гиперкар чудовищно быстрый, однако найти границы его возможностей смогут лишь 40 счастливчиков — да и то, если хватит духу. Каждый заплатил за машину минимум четыре миллиона евро (349,5 млн рублей), но такие «инвестиции страсти» быстро окупаются.