Появились шпионские фотографии нового Volkswagen Golf
Немецкий концерн Volkswagen работает над обновлением популярного автомобиля Golf и в Интернете уже появились шпионские снимки с тестирования прототипа. Об этом пишет MotorAuthority.
Обновленная версия должна быть представлена в конце этого или начале следующего. И, хотя прототипов является обычный Golf, большинство изменений должно быть перенесено также на версии GTI и R.
При этом, судя по фотографиям новинки, дизайн автомобиля не подвергся радикальным изменениям. Однако внутри есть обновленная приборная панель с гораздо большим информационно-развлекательным экраном, чем тот, что установлен в нынешнем поколении Volkswagen Golf.
Пока неизвестно, будут ли внесены изменения в техническую часть. Сейчас переднеприводный GTI комплектуется 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 241 л.с., а полноприводный R оснащен тем же двигателем, но мощностью 315 л.с..
Ожидается, что это будет последнее поколение Golf с двигателем внутреннего сгорания. Ранее директор Volkswagen Томас Шефер заявил, что Golf станет электрокаром. Однако появления на рынке полностью электрического Volkswagen Golf можно ожидать не ранее 2028 года.