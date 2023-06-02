Появились шпионские фотографии нового Volkswagen Golf

Немецкий концерн Volkswagen работает над обновлением популярного автомобиля Golf и в Интернете уже появились шпионские снимки с тестирования прототипа. Об этом пишет MotorAuthority.

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Обновленная версия должна быть представлена в конце этого или начале следующего. И, хотя прототипов является обычный Golf, большинство изменений должно быть перенесено также на версии GTI и R.

Motorauthority.com

Motorauthority.com

При этом, судя по фотографиям новинки, дизайн автомобиля не подвергся радикальным изменениям. Однако внутри есть обновленная приборная панель с гораздо большим информационно-развлекательным экраном, чем тот, что установлен в нынешнем поколении Volkswagen Golf.

Motorauthority.com

Пока неизвестно, будут ли внесены изменения в техническую часть. Сейчас переднеприводный GTI комплектуется 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 241 л.с., а полноприводный R оснащен тем же двигателем, но мощностью 315 л.с..