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В России выставили на продажу редчайший BMW 503 принца Кувейта

В России выставили на продажу BMW 503, который был выпущен в 1960 году специально для принца Кувейта. Соответствующее объявление появилось на сайте Auto.ru.

В России выставили на продажу редчайший BMW 503 принца Кувейта
© Auto.ru

Автомобиль можно приобрести за 25 млн рублей. Он находится в коллекционном состоянии.

Выпуск купе 503-й модели был завершен весной 1959 года. За три года удалось собрать 413 экземпляров. В описании говорится, что в 1960-м по заказам двух богатых клиентов были собраны еще две машины. Одну из них приобрел принц Кувейта.

Автомобилю дали силовую установку V8 объемом 3,2 литра с двумя карбюраторами. Мощность агрегата - 142 л.с.. Максимальная скорость составляет 193 км/ч.

Ранее сообщалось, что, по данным «СберАвто», наиболее популярной маркой премиальных автомобилей с пробегом, которые россияне приобретают онлайн в 2023 году, стал BMW. На него приходится 35% продаж от всего премиального сегмента.

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