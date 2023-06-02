В России выставили на продажу редчайший BMW 503 принца Кувейта

В России выставили на продажу BMW 503, который был выпущен в 1960 году специально для принца Кувейта. Соответствующее объявление появилось на сайте Auto.ru.

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Автомобиль можно приобрести за 25 млн рублей. Он находится в коллекционном состоянии.

Выпуск купе 503-й модели был завершен весной 1959 года. За три года удалось собрать 413 экземпляров. В описании говорится, что в 1960-м по заказам двух богатых клиентов были собраны еще две машины. Одну из них приобрел принц Кувейта.

Автомобилю дали силовую установку V8 объемом 3,2 литра с двумя карбюраторами. Мощность агрегата - 142 л.с.. Максимальная скорость составляет 193 км/ч.