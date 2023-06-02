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Kia и Hyundai не способны исправить дефект в своих автомобилях

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводители Kia и Hyundai заявили, что столкнулись с проблемами при обновлении программного обеспечения. Это необходимо для того, чтобы предотвратить распространенные кражи автомобилей. После обновления ПО происходит запуск сигнализации при дистанционном разблокировании дверей.

Kia и Hyundai пока не могут исправить дефект ПО для своих машин
© EPA

По всей видимости, программные исправления нуждаются в модификациях. В связи с этим бренды обратились к официальным дилерам и отметили, что программные решения работают не идеально. Компании выявила проблему совместимости с автомобилями, оснащенными аксессуарами для дистанционного запуска.

Теперь автопроизводители намерены устранить неполадки в программном обеспечении. Представитель Kia подтвердил, что компания рассчитывает выпустить новую версию обновления программного обеспечения в этом месяце. Такое же обновление программного обеспечения также доступно для более старых моделей Hyundai, не оснащенных противоугонным устройством.

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