Kia и Hyundai пока не могут исправить дефект ПО для своих машин

Как сообщает SPEEDME.RU, автопроизводители Kia и Hyundai заявили, что столкнулись с проблемами при обновлении программного обеспечения. Это необходимо для того, чтобы предотвратить распространенные кражи автомобилей. После обновления ПО происходит запуск сигнализации при дистанционном разблокировании дверей.

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По всей видимости, программные исправления нуждаются в модификациях. В связи с этим бренды обратились к официальным дилерам и отметили, что программные решения работают не идеально. Компании выявила проблему совместимости с автомобилями, оснащенными аксессуарами для дистанционного запуска.