Автовладельцы подают в суд коллективный иск на Renault

Компанию Renault могут засудить из-за проблемных двигателей.

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Как пишет Reuters, производителя могут привлечь к уголовной ответственности во Франции на основании коллективного иска от автовладельцев. Причина — в двигателях, которые ставились на машины с 2012 по 2016 годы. Под обращением подписались как минимум несколько десятков человек, и к ним могут присоединиться другие клиенты Renault, а также владельцы машин дочерней Dacia и партнера по альянсу Nissan.

В своем иске клиенты обвиняют Renault в обмане с отягчающими обстоятельствами», а также в мошенничестве и создании опасности для жизни людей. Решение о его подаче было принято после бесплодных переговоров с производителем: Renault утверждает, что продолжает оказывать техническую и финансовую помощь клиентам.

По мнению владельцев Renault, производитель должен был отозвать автомобили, когда обнаружились проблемы с 1,2-литровым двигателем: шум, пропуски зажигания, пониженная мощность и чрезмерный расход масла. Этим мотором оборудованы около 400 тысяч европейских Renault 2012-2016 годов выпуска.

Renault признала факт «масложора», но продолжает отрицать заявления об угрозе безопасности, на которых настаивают истцы. Теперь прокуратура Франции должна принять решение о начале официального расследования.