$80.88-0.0987.10+0.52

Suzuki Jimny превратили в очень дорогой и роскошный внедорожник

Специализирующаяся на «Лэнд Роверах» фирма Twisted Automotive представила комплексную программу тюнинга японской модели. Здесь есть всё — от обивки салона стеганой кожей до установки турбокомпрессора. Но даже базовый набор увеличит цену Jimny в два с лишним раза.

Suzuki Jimny превратили в очень дорогой и роскошный внедорожник
© motor.ru

В Европе внедорожник Suzuki Jimny продается как легкий коммерческий транспорт. Таким способом компания избегает крупных штрафов, ведь требования к выбросам CO₂ для комтранса несколько мягче, чем к легковушкам.

У Jimny-фургона нет задних сидений, но сохранен атмосферник 1.5 K15B, «механика» и подключаемый полный привод AllGrip Pro AWD. В общем, машина представляет собой хорошую основу для тюнинга, чем и воспользовалось британское ателье Twisted Automotive.

Фирма хоть и специализируется на кастомных Land Rover Defender, но пройти мимо Jimny не смогла. Обойдется такой автомобиль в 49 500 фунтов стерлингов (5 миллионов рублей), что вдвое дороже стандартного Jimny.

Программа доработок включает установку фирменных амортизаторов и заднего стабилизатора поперечной устойчивости, 16-дюймовых колес с шинами BFGoodrich All Terrain T/A, а также двухдиновой медиасистемы с Apple CarPlay и навигацией. Салон будет обшит стеганой кожей, плюс улучшится шумоизоляция.

Предложен и широкий набор опций: потолок из алькантары, цветные ремни безопасности, силовой бампер с лебедкой, защита днища, съемные сидения второго ряда и разнообразные внедорожные аксессуары.

Самое интересное — это лифт-комплект подвески (+25,4 мм) и набор повышения мощности Stage 1, подразумевающий имплантацию турбокомпрессора и увеличение отдачи со штатных 102 лошадиных сил до 167.

Скажем, аналогичный проект от Delta4x4 и Avus Auto такого не предполагает, зато наделяет Jimny дорожным просветом в 400 миллиметров.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий