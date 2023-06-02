Suzuki Jimny превратили в очень дорогой и роскошный внедорожник

Специализирующаяся на «Лэнд Роверах» фирма Twisted Automotive представила комплексную программу тюнинга японской модели. Здесь есть всё — от обивки салона стеганой кожей до установки турбокомпрессора. Но даже базовый набор увеличит цену Jimny в два с лишним раза.

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В Европе внедорожник Suzuki Jimny продается как легкий коммерческий транспорт. Таким способом компания избегает крупных штрафов, ведь требования к выбросам CO₂ для комтранса несколько мягче, чем к легковушкам.

У Jimny-фургона нет задних сидений, но сохранен атмосферник 1.5 K15B, «механика» и подключаемый полный привод AllGrip Pro AWD. В общем, машина представляет собой хорошую основу для тюнинга, чем и воспользовалось британское ателье Twisted Automotive.

Фирма хоть и специализируется на кастомных Land Rover Defender, но пройти мимо Jimny не смогла. Обойдется такой автомобиль в 49 500 фунтов стерлингов (5 миллионов рублей), что вдвое дороже стандартного Jimny.

Программа доработок включает установку фирменных амортизаторов и заднего стабилизатора поперечной устойчивости, 16-дюймовых колес с шинами BFGoodrich All Terrain T/A, а также двухдиновой медиасистемы с Apple CarPlay и навигацией. Салон будет обшит стеганой кожей, плюс улучшится шумоизоляция.

Предложен и широкий набор опций: потолок из алькантары, цветные ремни безопасности, силовой бампер с лебедкой, защита днища, съемные сидения второго ряда и разнообразные внедорожные аксессуары.

Самое интересное — это лифт-комплект подвески (+25,4 мм) и набор повышения мощности Stage 1, подразумевающий имплантацию турбокомпрессора и увеличение отдачи со штатных 102 лошадиных сил до 167.